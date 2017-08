Grêmio vence, abre vantagem e se distancia do São Paulo Vasco goleia o Internacional na primeira vitória sob o comando de Tita no Brasileiro.

Na primeira das 19 finais que o São Paulo disse que teria no segundo turno, o revés que não poderia ter acontecido. Como os próprios jogadores e comissão técnica da equipe do Morumbi disseram durante a semana, o confronto contra o líder Grêmio era uma decisão e os paulistas acabaram sendo derrotados: 1 a 0.



Com o estádio Olímpico lotado, o time gaúcho conseguiu mais uma vitória do Campeonato Brasileiro, a 13ª este ano, e manteve os cinco pontos de vantagem para o segundo colocado Cruzeiro, mas abriu 11 para o São Paulo, que mantém a quarta colocação ao final da 20ª rodada caso Coritiba e Botafogo não vençam suas partidas.



GRÊMIO

Victor; Léo, Pereira e Réver; Paulo Sérgio, William Magrão, Rafael Carioca (Amaral), Tcheco e Anderson Pico; Perea (Souza) e Marcel (Reinaldo)

Técnico: Celso Roth



SÃO PAULO

Rogério Ceni, Anderson, André Dias e Rodrigo; Zé Luis, Jean, Richarlyson, Hugo e Jorge Wagner (Éder Luis); André Lima (Borges) e Dagoberto

Técnico: Muricy Ramalho



Local: estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)

Data: 17/08/2008 (domingo)

Horário: 16 horas

Árbitro: Alício Pena Junior (Fifa-MG)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)





Pereira e Moura desencantam, e Santos e Flamengo empatam



Os momentos irregulares de Santos e Flamengo no Brasileirão fizeram as equipes buscarem o gol incessantemente no duelo deste domingo (17) na Vila. O placar final por 2 a 2 resumiu bem a necessidade dos 3 pontos e o equilíbrio do jogo ocorrido na Baixada, que teve como estrelas Leonardo Moura e Kleber Pereira, autores dos gols.



O placar igual não agradou santistas e flamenguistas, que seguem distantes de suas metas. A equipe paulista segue ameaçada na zona de rebaixamento do Brasileiro e completa três partidas seguidas sem vencer em casa.



Já o Flamengo, que chegou a liderar o Nacional no 1º turno durante 10 rodadas, segue cada dia mais longe da ponta do torneio. Nos últimos nove jogos, a equipe da Gávea conseguiu apenas uma vitória.



O próximo jogo do Santos acontece na quinta-feira diante do lanterna Ipatinga, em Minas. O Flamengo recebe o Grêmio, no Maracanã.



SANTOS

Douglas, Dionísio, Domingos, Fabiano Eller e Carleto; Brum, Wendel, Kleber e Michael (Wesley); Maikon (Lima) e Kléber Pereira.

Técnico: Márcio Fernandes



FLAMENGO

Bruno, Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Eltinho (Luizinho); Jaílton, Ibson, Cristian e Toró (Maxi Biancucchi); Marcelinho Paraíba e Obina (Erick Flores)

Técnico: Caio Júnior



Data: 17/08/2008 (domingo)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR)

Auxiliares: José Carlos Dias Passos (PR) e Milton Otaviano dos Santos (RN)





Vasco goleia o Inter por 4 a 0 e sai da zona de perigo



Na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco goleou o Inter por 4 a 0, na tarde deste domingo (17), no Rio de Janeiro. Em duelo entre clubes que enfrentam fases complicadas, o experiente Clemer levou um frango incrível no primeiro tempo, e equipe carioca confirmou a vitória no começo da etapa complementar, e assim sai da zona do rebaixamento.







Com o resultado, o elenco cruzmaltino chega aos 22 pontos, escapa da zona da degola e ganha fôlego na luta contra as últimas posições. Já os gaúchos, que completam quatro jogos sem vitória (incluindo a estréia na Copa Sul-Americana), aumentam a crise, estacionam nos 26 pontos, caem para 12º na tabela e se afastam de vez do G-4.



VASCO

Roberto; Marquinho, Jorge Luiz, Eduardo Luiz e Edu; Jonílson, Rodrigo Antônio, Madson (Victor) e Alex Teixeira (Jean); Edmundo e Alan Kardec (Matheus)

Técnico: Tita



INTERNACIONAL

Clemer; Índio, Bolívar e Marcão; Wellington Monteiro (Rosinei), Edinho (Luis Carlos), Guiñazu, D'Alessandro e Gustavo Nery; Daniel Carvalho (Magrão) e Nilmar

Técnico: Tite



Data: 17/8/2008 (domingo)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Árbitro: José Henrique de Carvalho (SP)

Assistentes: Márcio Luiz Augusto e Vicente Romano Neto (SP)





Goiás vence bem, sobe e afunda Náutico



O Goiás deu mais um passo para consolidar a sua recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro, ao largar no returno com uma vitória por 3 a 0 sobre o Náutico, no Serra Dourada. Com o triunfo, o time do Centro-Oeste chegou aos 26 pontos e entrou na zona de classificação à Copa Sul-Americana. O Náutico, por sua vez, estacionou nos 21 pontos e caiu para a zona de rebaixamento, prejudicado pela vitória do Vasco.





GOIÁS

Harlei, Vitor, Ernando, Paulo Henrique e João Paulo; Fernando, Ramalho (Fael), Paulo Baier (Anderson Gomes) e Júlio César; Romerito (Adriano Gabiru) e Iarley.

Técnico: Hélio dos Anjos.



NÁUTICO

Eduardo; Maurinho, Negretti, Everaldo (Adriano) e Piauí (Fabiano Gadelha); Ticão, Alceu, Ruy, Paulo Santos e William (Kuki); Felipe. Técnico: Roberto Fernandes.



Data: 17/08/2008 (Domingo)

Local: Serra Dourada, em Goiânia-GO.

Horário: 16 horas.

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-PR).



PS: nos jogos que começaram às 18h se enfrentam Palmeiras x Coritiba, Sport x Botafogo e Fluminense x Atlético/MG