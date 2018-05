Greve de funcionários e médicos no Estado já reflete no atendimento

Ana Paula Oliveira Soropositivo reclama da falta de profissionais para entregar medicamentos.

“Isso é um absurdo. Pretendo fazer um escândalo para que meu irmão seja atendido ainda hoje”, disse o militar Mário Sérgio Silva, que procurou atendimento no Walfredo Gurgel na manhã desta sexta-feira.Segundo ele, seu irmão estava com fortes dores nas costas e necessitando com urgência de atendimento médico. “Acho triste essa situação. Até porque eles deveriam garantir pelo menos os 30% de profissionais, o que não vejo aqui”.O técnico em Edificações José de Arimatéia Bezerra das Neves foi outro que deixou de ser atendido no setor ambulatorial do Hospital Walfredo Gurgel. “Estou sentindo muita dor na perna direita desde a segunda, mas só hoje consegui vir ao hospital e infelizmente não serei atendido”, reclamou.Ele acrescentou que a recepcionista do setor ambulatorial informou que ele deveria procurar o Hospital dos Pescadores, nas Rocas. “Ela (recepcionista) disse que se a minha perna estivesse cortada, inchada ou fraturada o atendimento seria feito”.No Hospital Giselda Trigueiro, a situação nesta sexta-feira era ainda mais crítica. Soropositivos reclamavam das portas fechadas no setor onde é feita a entrega de medicamentos para o tratamento do vírus HIV.“Fiquei surpresa com a greve. Meu remédio acabou desde quinta. Isso é uma vergonha”, queixou-se a dona-de-casa Rosa Maria Nascimento de Oliveira, responsabilizando a administração pública.“Estamos atendendo com 30% de profissionais, o que é garantido pela lei de greve”, afirmou o presidente do Sindicato dos Médicos (Sinmed), Geraldo Ferreira. Segundo ele, na última tentativa de negociação feita com o secretário estadual de Saúde, George Antunes, houve boa vontade, mas faltou esforço.Representantes do Sinmed e Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsaúde) estiveram na última quinta (23) reunidos com o secretário estadual de Saúde, George Antunes. No encontro não houve avanço.Os médicos reivindicam a incorporação de gratificação de R$ 1.100 ao salário, reajuste inicial de 6%, que corresponderia a duas mudanças de níveis no Plano de Cargos, e implantação da produtividade por AIH – Autorização de Internamento Hospitalar. Com isso, o profissional receberia por cada procedimento realizado.Os trabalhadores em Saúde também paralisaram atividades. O movimento grevista teve início na última segunda-feira (20). Os profissionais da saúde pedem reajuste de 23%, pagamento dos atrasados do Plano de Cargos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2006, além de 3% da tabela do Plano de Cargos, vencida desde junho.