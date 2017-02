Clássico-rei: jogadores e comissão técnica do ABC pregam respeito ao América Ben Hur crê que única vantagem é o fato de jogarem no Frasqueirão. Durante último coletivo, Ferdinando Teixeira corrigiu erros e orientou jogadas.

O ABC fez nesta sexta-feira (11) o último coletivo visando o clássico-rei contra o América. No começo, o técnico Ferdinando Teixeira fez um trabalho tático com os jogadores onde orientou posicionamento e corrigiu falhas. Algumas vezes, em tom enérgico, o treinador cobrava mais atenção dos atletas dentro de campo.



Os jogadores evitam o clima de favoritismo criado para o clássico. Para o zagueiro Ben Hur, não há favoritismo em clássico. “Nossa única vantagem é que vamos jogar em nosso estádio”, declarou. Ele ressaltou que “é um jogo diferente”, mas que é importante a vitória para marcar três pontos e se aproximar do G4. “Temos que colocar em prática o que treinamos e jogar o jogo”, resumiu o capitão alvinegro. “A nossa expectativa é que o ABC faça uma grande partida”, completou.



Quanto a uma possível marcação especial em cima de Souza, o jogador do ABC afirmou que “todo time do América merece cuidado não só ele”. O técnico do alvinegro ressaltou que “a marcação será por setor e não individual”.



Ferdinando Teixeira disse que estão trabalhando forte para “melhorar algumas jogadas, a saída e a aproximação com a bola”. “Temos que encurtar o espaço do adversário com a bola. Fizemos um jogo bom contra o Bahia onde tivemos tranqüilidade”, analisou.



ABC e América se enfrentam no sábado (12) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O jogo será disputado no Frasqueirão e terá transmissão em tempo real do portal Nominuto.com.