Ainda estão abertas inscrições para o 1º Endurance Noturno de Kart Competição será realizada dia 26 deste mês pela Associação de Kart de Natal sob a supervisão da Federação de Automobilismo.

Pilotos e amantes da velocidade ainda podem se inscrever no 1º Endurance Noturno de Kart, que ocorre dia 26 de julho, no Kartódromo de Natal. A competição será realizada pela Associação de Kart de Natal, sob a supervisão da Federação de Automobilismo.



Os participantes, que concorrerão a 6 mil reais distribuídos em prêmios, serão divididos em duas categorias: a Fórmula Rental, para quem gosta de Kart, mas não é profissional e a Fórmula Super 4T para os pilotos experientes.



Por ser uma corrida de resistência, o Endurance dura mais de seis horas, nas quais serão testadas as habilidades técnicas e a capacidade física dos participantes. Mais informações sobre a competição poderão ser adquiridas através do telefone (84) 3081-1300.



Fonte: Assessoria de imprensa Kurtkart