Vôlei feminino arrasa o Cazaquistão

Fivb.com Seleção brasileira segue invicta na competição.

No primeiro set, a seleção adversária começou mais forte. O time brasileiro entrou desconcentrado em quadra, mas reagiu e conseguiu estancar a série de pontos do Cazaquistão. Fechou o jogo por 25 a 13.No segundo set, o mais rápido da partida, a equipe verde e amarela não tomou conhecimento do time cazaque e abriu 14 a 3, com bons bloqueios e ataques eficientes. O alto nível seguiu até o final do set e o Brasil fechou sem dificuldades por 25 a 6.O último set foi o mais disputado e complicado. O Brasil entrou com um time misto, apostando nas jogadoras reservas. O Cazaquistão cresceu na partida e chegou a ter o set point, mas a reação das meninas comprovou a boa fase que vive o voleibol feminino. Resultado: 27 a 25.Foi a quarta vitória brasileira nos jogos olímpicos. Argélia, Sérvia, Rússia e, agora, Cazaquistão foram superados pelo Brasil, que aguarda o jogo contra a Itália no domingo (17). Com o resultado, a equipe segue na liderança do grupo B somando oito pontos com 12 sets a 0.