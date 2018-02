Fortaleza 2 x 1 América: tempo real Jogo é de suma importância para as pretensões dos dois clubes na série B.

FIM DE JOGO



43 minutos - Árbitro dá três minutos de acréscimos.



41 minutos - Mais uma vez o América tem que correr atrás do resultado nos minutos finais de partida.



38 minutos - GOOOOOOOOOL DO FORTALEZA!! Osvaldo cobra bem a penalidade e põe o Fortaleza mais uma vez na frente.



37 minutos - Pênalti a favor do Fortaleza. Simão recebe passe e é derrubado por João Paulo.



35 minutos - Uhhhhhh!!! Mais uma vez Max e dessa vez Tiago faz a defesa importante.



33 minutos - Gol do empate dá novo ânimo ao América, que ainda quer virar o jogo.



28 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA!!! Saulo cobra falta rasteira e surpreende o goleiro Tiago empatando o jogo.



24 minutos - Maizena é expulso pelo árbitro após lance em que deu um tapa no rosto do jogador do Fortaleza.



23 minutos - Uhhhhhh!!! Tiago faz grande defesa após lance esquisito de Gaúcho.



19 minutos - Souza é um dos poucos que se destaca em campo e cria boas chances para o América, mas na conclusão os alvirrubros erram.



15 minutos - Jogadores se esforçam dentro de campo, mas alguns erram em passes e chutes a gol.



12 minutos - Mesmo com as chances criadas dos dois lados, a pontaria dos jogadores não é das melhores no Castelão.



9 minutos - Uhhhhhh!!! Souza toca para Max e ele acerta o chute na trave. A bola volta para o atacante, que bate novamente, mas para fora.



7 minutos - Uhhhhh!! Medina solta a pancada e exige defesa de Fabiano no cantinho do gol.



6 minutos - Cascata cruza a bola e Aloísio cabeceia fraco para defesa do goleiro Thiago.



5 minutos - Erandir faz boa jogada, mas na conclusão chuta para longe do gol.



2 minutos - Uhhhhh!! Fortaleza volta bem no segundo tempo e Adailton chuta forte, mas para fora.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Uhhhhhh!!! Cascata desperdiça a última chance do América no primeiro tempo em um chute forte, que passa perto do gol de Tiago.



43 minutos - Já o América não chega com uma jogada mais concreta. Souza passa para Max, mas ele não alcança a bola.



42 minutos - Fortaleza tenta se aproveitar dos vacilos na zaga americana, mas peca nas conclusões.



40 minutos - Primeiro tempo vai se aproximando do final e o América não consegue o gol para empatar o jogo.



37 minutos - Uhhhhh!! Rinaldo mais uma vez recebe a bola na área e chutou forte, mas a bola foi para fora do gol.



33 minutos - Uhhhhh!!! Quase Rinaldo marca o segundo gol na partida após receber sozinho dentro da área e chutar forte, mas Adalberto trava o lance e impede o pior.



28 minutos - Uhhhhhh!! Souza pega um belo chute, forte e a bola vai na direção do gol, mas Tiago espalma e impede o empate.



26 minutos - Tiago espalma cobrança de falta de Saulo. América pressiona.



22 minutos - Tricolor cearense vai tocando bola, cadenciando a partida e esperando melhor momento para ir ao ataque.



16 minutos - Jogo permanece equilibrado e o América vai tentando o gol do empate.



13 minutos - Gol mexe com o América, que vinha melhor na partida e agora tem que correr atrás do prejuízo.



11 minutos - GOOOOOOOOOL DO FORTALEZA!! O artilheiro Rinaldo marca o primeiro gol do jogo após lance confuso dentro da área americana onde Fabiano fez uma grande defesa, mas a bola sobrou para o jogador do Fortaleza. Este é o seu centésimo tento do atacante com a camisa do tricolor cearense.



9 minutos - Uhhhhh!! Fabiano sai do gol, mas espalma no pé do adversário, que tenta encobrí-lo, mas a bola vai para fora.



7 minutos - Mesmo jogando fora de casa, o América é melhor nos primeiros minutos, mas ainda não conseguiu o gol.



5 minutos - Uhhhhh!! Mais uma vez Robson. Ele recebe passe dentro da área e bate de virada com perigo ao goleiro Tiago.



4 minutos - Uhhhhh!! Robson completa cruzamento com uma cabeçada fulminante, mas o goleiro Tiago defende no susto.



3 minutos - Uhhhhh!!! Lance perigoso do América e quase Cascata abre o placar em bom passe de Souza. Contudo, a zaga do Fortaleza afasta o perigo



1 minuto - Aloísio arrisca o primeiro chute a gol no jogo, mas a bola passa sem perigo.



Fortaleza e América se enfrentam no estádio Castelão, na capital cearense, em um jogo de suma importância para os dois clubes.



Para o América, uma vitória representa o afastamento da zona do rebaixamento e uma moral para o clássico-rei diante do ABC, no próximo sábado (11).



Já o Fortaleza quer a vitória para buscar sair da zona de rebaixamento e complicar a situação do adversário na competição.