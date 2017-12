Estrutura do comício deverá ficar pronta até o meio-dia

Ana Paula Oliveira Estrutura deverá ficar pronta até o meio-dia.

Pelo menos foi o que garantiu Alan Rocha, um dos produtores responsáveis pela estrutura. Cerca de 200 homens trabalham na montagem.Informações dão conta de que 50 pessoas farão a segurança particular do presidente. Além disso, a segurança do evento contará com a participação de 60 policiais, entre militares e do Exército.Ainda sobre a segurança, por volta das 14h, todos que estão trabalhando deverão deixar o local para que seja passado o detector de metais. Também atuam nas proximidades do local onde será o comício a STTU, Semurb e Urbana.Para o comerciante Raimundo de Carvalho, a vinda do presidente Lula a Natal dará um novo ânimo a campanha de Fátima Bezerra.Ele acredita que o evento é a oportunidade dos indecisos decidirem seus votos em prol da candidata petista.“Acho que a participação do presidente dará um incentivo para a candidatura de Fátima. Depois desse comício, Fátima subirá ainda mais nas pesquisas”, confia.