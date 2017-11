Jogos Acadêmicos começam em Natal

Divulgação/Assessoria de Imprensa Academias de policiais e bombeiros militares na disputa dos Jogos

sede desse evento que busca desenvolver habilidades técnico-profissionais e integrar os agentes de segurança do país, através da prática e disputa esportiva.Os cadetes irão competir em onze modalidades: xadrez, natação, atletismo, basquete, futsal, futebol sete, judô, vôlei de quadra, orientação, provas técnicas profissionais e tiro.A abertura do evento foi realizada esta manhã, no Palácio dos Esportes. Comandada pelo Tenente Coronel Clayton Tércio Oliveira de Souza, a Academia de Polícia Cel. Milton Freire receberá cerca de mil cadetes, num total de quatorze academias de todo o Brasil.No ano passado o evento aconteceu em Florianópolis e a delegação do Rio Grande do Norte conseguiu grandes conquistas. Agora em casa fica a expectativa de um bom desempenho por partes dos nossos cadetes.11H00 – INÍCIO DA 1ª RODADA DO VOLÊI – LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES13H00 – ABERTURA DO STAND DE TIRO PARA TREINAMENTO – LOCAL: CLUBE DOS CAÇADORES – LAGOA DO BONFIM)13H30 – INÍCIO DA 1ª RODADA DO FUTSAL MASCULINO – LOCAL: SESI CLUB14H00 – XADREZ/1ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL15H00 – INÍCIO DA 1ª RODADA DO BASQUETE - LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES15H30 – INÍCIO DA 1ª RODADA DO FUTSAL FEMININO – LOCAL: COLÉGIO MARISTELA16H00 – XADREZ/2ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL16H00 – CONTINUAÇÃO DA 1ª RODADA DO FUTSAL MASCULINO – LOCAL GINÁSIO DO DEDI08H – ELIMINATÓRIAS DO ATLETISMO – LOCAL: CAIC08H – NATAÇÃO – LOCAL: SESI CLUB08H – TIRO – LOCAL: CLUBE DOS CAÇADORES/LAGOA DO BONFIM08H – XADREZ/3ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL08H – INÍCIO DA 1ª RODADA DO FUTEBOL SETE – LOCAL: SESI CLUB08H - INÍCIO DA 2ª RODADA DO VOLÊI - LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES13H– INÍCIO DA 2ª RODADA DO FUTSAL MASCULINO – LOCAL: SESI CLUB14H – XADREZ/4ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL15H – SEMIFINAIS DO BASQUETE - LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES16H – XADREZ/5ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL06H– PRÁTICA DE TÉCNICAS PROFISSIONAIS – LOCAL: PRAIA DE MÃE LUIZA, POR TRÁS DO RESTAURANTE TABUA DE CARNE DA VIA COSTEIRA08H – FINAIS DO ATLETISMO – LOCAL: CAIC08H– TIRO – LOCAL: CLUBE DOS CAÇADORES/LAGOA DO BONFIM08H– XADREZ/6ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL08H – INÍCIO DA 2ª RODADA DO FUTEBOL SETE – LOCAL: SESI CLUB08H– INÍCIO DAS SEMIFINAIS DO VOLEI – LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES14H– XADREZ/7ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL14H30 – INÍCIO DAS SEMIFINAIS DO FUTSAL MASCULINO – LOCAL: SESI CLUB15H30 – INÍCIO DAS SEMIFINAIS DO FUTSAL FEMININO – LOCAL: COLÉGIO MARISTELA16H00 – XADREZ/8ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL07H – ORIENTAÇÃO – LOCAL: 16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA08H– TIRO – LOCAL: CLUBE DOS CAÇADORES/LAGOA DO BONFIM08H – XADREZ/9ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL08H – SEMIFINAIS DO FUTEBOL SETE – LOCAL: SESI CLUB08H30 – FINAIS DO VOLÊI E BASQUETE – LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES14H – XADREZ/10ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL14H30 – FINAIS DO FUTSAL FEMININO/MASCULINO – LOCAL: SESI CLUB15h – PESAGEM DOS ATLETAS DO JUDÔ16H – XADREZ/11ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL08H – FINAL DO FUTEBOL SETE – LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO08H– XADREZ/12ª RODADA – LOCAL: SALÃO NOBRE DO QUARTEL DO COMANDO GERAL09H– INÍCIO DA COMPETIÇÃO DE JUDÔ – LOCAL: PALÁCIO DOS ESPORTES22H – CONFRATERNIZAÇÃO – LOCAL: ESPAÇO 21