Eleitor não pode ser preso a partir desta terça-feira (30)

A partir desta terça-feira (30) e até 48h do fim da votação do dia 05 de outubro nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.Esta terça marca também a data limite para que os partidos políticos e coligações indiquem seus representantes no Comitê Interpartidário de Fiscalização, bem como os nomes das pessoas autorizadas a expedir as credenciais para fiscais e delegados.A partir da quinta-feira (2) o juiz eleitoral ou o presidente da mesa receptora poderá expedir salvo-conduto em favor de eleitor que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar.Também é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, para propaganda política por meio de comícios ou reuniões públicas e para a realização de debates.Na sexta-feira (3) é o último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, e em páginas institucionais na internet.Já na véspera do pleito (sábado) é o último dia para a entrega da segunda via do título eleitoral, para a propaganda eleitoral por meio de alto-falantes ou amplificadores de som, realização de comício e para a realização de carreata e distribuição de material de propaganda política.* Com informações do TRE