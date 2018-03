Antidrogas: Conselho pretende qualificar projetos As escolas públicas e os serviços de recuperação estarão realizando trabalhos internos, como palestras, apresentações teatrais, filmes e rodas de conversas.

Com a perspectiva de qualificar as instituições que trabalham no combate as drogas, o Conselho Estadual de Entorpecente (Conen) está promovendo um curso para elaboração de projetos antidrogas, durante a “II Semana de Políticas Estaduais Sobre Drogas”, que começou nesta terça-feira (7) e se estende até 12 de outubro, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).



“Diagnosticamos nos 43 serviços existentes no estado a necessidade da construção de projetos”, disse o presidente do Conen, João Maria. “As entidades muitas vezes contam com idéias interessantes, mas não sabem elaborar projetos para alocar recursos”, enfatizou o professor que ministrará o curso, Manuel Teles.



Além dos presidentes das instituições que trabalham no combate as drogas, estiveram no auditório da reitoria para a abertura do evento, o secretário nacional Antidrogas, general Paulo Roberto Uchoa, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcondes Pinheiro e o vereador Hermano Morais.