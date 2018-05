Acusado de integrar grupo de extermínio pode ter ligação com "vigias" de Felipe Camarão Preso por uma equipe da Dehom, "Fábio Cú de Osso" é apontado como partícipe de grupo que atuava na zona Oeste de Natal.

Acusado de envolvimento com o grupo de extermínio desarticulado em abril deste ano, Fábio Soares do Nascimento, o “Fábio Cu de Osso”, também é apontado por participar de um grupo conhecido como “os vigias”, que agia em Felipe Camarão, Jardim América, Conjunto das Lavadeiras e parte da Cidade da Esperança. E com um detalhe: ele usava o apelido de "Fábio Corcoran".



Esse grupo era formado por três irmãos: Vanildo, Vanilson e Fernando. Informações extra-oficiais obtidas pelo Nominuto.com dão conta que eles seriam responsáveis por mais de 40 homicídios, principalmente contra assaltantes e arrombadores nestes bairros citados.



Em 2006, ele foi detido com Vanildo Fernandes de Oliveira com fardamento da Polícia Militar, armamento e alguns objetos suspeitos. Desde essa época, Fábio é considerado foragido da justiça.



Dos integrantes dos “vigias”, Fernando foi preso, Vanilson foi morto em 2003, Vanildo foi preso em fevereiro - a partir daí foi que a polícia começou a desmembrar o grupo de extermínio descoberto em abril - e “Fábio Corcoran” na quarta-feira (22). A ação do grupo teria começado após o assassinato de Vanilson e as principais vítimas eram integrantes da gangue de “Bahia do Mereto”, dentre eles estão “Galeguinho”, “Geninho” e “Claudinho”. Contudo, ainda não há provas concretas da polícia que liguem eles a esses crimes.



O foragido foi preso por uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios (Dehom) na tarde da quarta-feira (22), em Felipe Camarão, após uma perseguição policial.