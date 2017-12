Maratona T12: confira o resultado dos brasileiros

Depois da prata com Tito Sena na classe T46, o Brasil não conseguiu repetir o feito na classe T12 (deficientes visuais) e garantir uma colocação no pódio.O brasileiro Alex Mendonça chegou em 17º lugar, com o tempo de 2h44min50s. Já Aurélio Santos não competou a prova.O ouro foi do chinês Shun Qi, com o tempo de 2h30min32s, estabelecendo o novo recorde mundial. A prata ficou com a Colômbia, Elkin Serna fechou a disputa em 2h31min16s. O Bronze foi do russo Ildar Pomykalov, com o tempo de 2h33min27s.