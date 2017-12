América e Ceará fazem um bom jogo equilibrado - Análise

Vlademir Alexandre Souza fez grandes jogadas individuais mas gol não saiu.

E foi isso mesmo. Claro que não foi exatamente só isso. Algumas coisas erradas voltaram a acontecer no time do América. A cobertura da defesa já não foi tão eficaz (pode ser que o mérito tenha sido dos cearenses), Marciano não foi eficiente e objetivo como na partida anterior, e Max voltou a sair da área.Apesar do show,de grandes jogadas individuais que quase redundaram em belíssimos gols, os craques do jogo - Souza e Cascata - deveriam ter trabalhado mais pelos lados do campo. Só Maizena fez o dever de casa nesse quesito, e muito bem.A defesa do América, apesar dos claros em alguns lances, voltou a mostrar segurança. Adalberto, além de fazer bom papel na marcação, também apareceu na frente. Na primeira jogada foi com "muita sede ao pote", chutou tão forte que a bola subiu e se chocou com o travessão. Na outra, realizou linda jogada de ponta e fez o passe perfeito para Souza.O lance foi pênalti claro que o árbitro não marcou.O América, pesando e medindo, foi muito melhor que o Ceará no primeiro tempo.No segundo tempo as jogadas se alternaram. O Ceará foi melhor que o rubro potiguar em alguns momentos,e vice e versa. O placar acabou sendo justo.Não muito bom para o América, mas merecido pelo bom futebol apresentando pelas duas equipes.O treinador cearense Lula Pereira mostrou ousadia, e colocou em campo todo seu arsenal de ataque para tentar vencer o jogo.A última melhor chance foi de seu time. Ruy Scarpino pelo lado do América, demorou a tirar Max, que já tinha amarelo e fazia faltas desnecessárias no meio-campo.Quem reapareceu no Machadão foi o veteraníssimo Sérgio Alves.Tirando alguns lances comuns de passe, ele deu um chute a gol sem perigo,e uma cabeça para cima. Nada fez. No final, ao ser entrevistado, o mesmo discurso afirmando que quer seu espaço como titular da equipe. É claro que ele não merece.O América-RN perdeu uma grande chance de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Após desperdiçar várias chances de gol, o time potiguar apenas empatou sem gols com o Ceará, na noite desta terça-feira, no Estádio Machadão, em Natal, pela 25.ª rodada.O América segue instável próximo dos últimos colocados, com apenas 27 pontos, na 16ª colocação. O Ceará não vence há três jogos, e está no nono lugar, com 35, se distanciando da briga pelo acesso.A boa notícia na partida foi o bom trabalho feito pelo policiamento de Natal. Por conta da grande rivalidade entre as duas torcidas, temia-se por confrontos, mas a PM destacou cerca de 600 homens para fazer a segurança no local do jogo e nenhum incidente grave foi registrado.O América-RN volta a jogar pela Série B já nesta sexta-feira à noite. A equipe potiguar joga contra o Avaí, às 20h30, em Florianópolis. Nos mesmos dia e horário, o Ceará também entra em campo, para jogar contra o Bahia, em Feira de Santana.Fabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Marciano (Aloísio); Júlio Terceiro, Luís Maranhão, Saulo (Zé Carlos) e Souza; Cascata e Max (Nicácio).Técnico: Ruy Scarpino.Adilson; Dedé, Fabrício, Dezinho e Alex Braz; Michel, Chicão, Cleisson (Roberto Luís) e Marcos Paraná (Vavá); Lúcio e Charles Chad (Sérgio Alves).Técnico: Lula Pereira.Estádio Machadão, em Natal - RNAdriano Siebra Paes Barreto - PECRB-AL 2 x 2 Gama-DFPonte Preta-SP 2 x 0 Marília-SPBragantino-SP 2 x 1 São Caetano-SPCriciúma-SC 2 x 0 ABC-RNBrasiliense-DF 1 x 1 Corinthians-SPParaná-PR 3 x 0 Bahia-BASanto André-SP 2 x 1 Barueri-SPFortaleza-CE 0 x 0 Juventude-RSAmérica-RN 0 x 0 Ceará-CEVila Nova-GO 1 x 0 Avaí-SC