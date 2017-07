TRE julga mais 16 processos de candidaturas de vários municípios do estado

Mais 16 processos foram julgados na manhã desta terça-feira (12) pelo Tribunal Regional Eleitoral. O candidato a prefeito de Japi, Tarcísio Araújo de Medeiros, e três candidatos a vereador de vários municípios ficaram impedidos de continuar no pleito.Em 2006, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas da gestão de Medeiros quando era prefeito e o tornou inelegível até 2011.Nove candidatos a vereador de vários municípios e o candidato a prefeito de Tenente Laurentino Cruz, Agostinho Fernandes de Araújo, tiveram suas candidaturas deferidas.Os treze candidatos a vereador da coligação “Unidos por Currais Novos” terão que incluir mulheres no pleito e apresentar nova lista ao TRE. A decisão obedece ao preceito de que cada coligação deve destinar pelo menos 30% das vagas ao sexo feminino.Os municípios envolvidos são Japi, São Miguel do Gostoso, Taipu, Nísia Floresta, Lajes, Janduís, Tenente Laurentino Cruz, Santana do Seridó, Alto do Rodrigues, Canguaretama e Currais Novos.O TRE promove reuniões diárias para julgamento de candidaturas.