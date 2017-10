Mesmo com cercas no campus, assaltos continuam acontecendo

Vlademir Alexandre Carros são os principais alvos dos criminosos.

Se no ano de 2007, a segurança da UFRN registrou 16 assaltos nas dependências do campus, até julho deste ano o número chegou a 10. Ou seja, mesmo com o cercamento o monitoramento de câmeras 24 horas, os assaltantes continuam agindo naquela área.Para o chefe do setor de segurança da Universidade Federal, Cleanto Pontes, “pode-se ter a impressão que a quantidade de crimes continua a mesma, com o novo sistema. No entanto, nós temos que destacar que nos últimos anos, o efetivo de guardas no campus diminuiu de 220 para 158. Ou seja, mesmo com a redução de homens e o aumento da criminalidade em todos os setores da sociedade, nós conseguimos estagnar a violência dentro da universidade”.Desde o ano de 1989 a UFRN não contrata seguranças. Cleanto Pontes destacou, contudo, que um grande problema verificado no campus é os carros encontrados abertos. “É muito comum esse tipo de coisa. Na maioria das vezes, os alunos saem distraídos e se esquecem de fechar o veículo. Com isso, os criminosos vêem facilidade em levar um toca-cd ou algum objeto que tenha ficado no carro”, conta.Ele informou que até julho deste ano foram registradas 55 ocorrências desta natureza. O chefe do setor de segurança ressaltou que atualmente existe um estudo que visa a instalação de barreiras físicas do campus e o controle com porteiros nos estacionamentos.Atualmente, além das grades e portões cercando todo o campus, os seguranças da UFRN contam um monitoramento de câmeras. Cleanto Pontes frisou que são 24 câmeras móveis e 13 fixas. “Nós estamos em fase de conclusão na instalação desses equipamentos, que tiveram um pouco de demora devido à burocracia”.A reportagem do

Nominuto.com

entrou em contato com a Superintendência de Infra-estrutura da UFRN e foi informada que o novo sistema de segurança tido uma efetividade no combate à criminalidade. De acordo com o superintendente Gustavo Rosado, “a única coisa que está faltando é colocarmos um portão em um dos trechos próximo à BR101”.Ele afirmou que o restante do processo de cercamento já foi concluído, assim como a implantação do monitoramento eletrônico. Segundo o superintendente de infra-estrutura, os portões custaram R$ 150 mil, enquanto as câmeras de segurança estão orçadas em R$ 1 milhão.