Procurador esclarece sobre serviços essenciais

De acordo com o artigo 10 da lei de greve, são considerados serviços essenciais: o tratamento e abastecimento de água; a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; a assistência médica e hospitalar; a distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; os funerários; o transporte coletivo; a captação e tratamento de esgoto e lixo; as telecomunicações; a guarda, o uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; o processamento de dados ligados a serviços essenciais; o controle de tráfego aéreo e compensação bancária.Qual a diferença, por exemplo, entre uma greve, cujos serviços prestados à população são considerados essenciais de outra?Simples. Nas greves, na qual provisoriamente os serviços essenciais ficam suspensos, a lei estabelece que sejam cumpridos requisitos específicos como o atendimento a necessidades imediatas.“Pode haver greve. Desde que seja feito atendimento de necessidades inadiáveis. São aqueles serviços que se não prestados podem colocar em risco ou perigo a sobrevivência, a saúde, a segurança da população”, esclareceu o procurador do Trabalho, Xisto Tiago de Medeiros.Ele afirmou que para se deflagrar uma greve, os Sindicatos devem avisar a população 72 horas antes. Sobre a quantidade de funcionários que devem trabalhar mesmo em greve, ele informou que a lei não estabelece nenhum percentual. No entanto, os Sindicatos devem combinar entre as partes. “Se não houver acordo, o percentual é estabelecido pela Justiça do Trabalho”.