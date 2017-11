Delegado viaja a Guarabira para ouvir depoimento de Nego Dante Graciliano Lordão pretende obter maior número de informações do foragido da polícia potiguar, que foi preso por policiais paraibanos.

O delegado Graciliano Lordão está em Guarabira, no interior da Paraíba, para ouvir o depoimento de Dante Raniere da Silva, o Nego Dante, preso pela polícia paraibana na quinta-feira (11).



Lordão preferiu não criar qualquer expectativa quanto ao depoimento do acusado. “Quero primeiro saber o que ele tem a dizer para ter alguma idéia de como vou trabalhar as informações”, disse.



A previsão é que o delegado colha o depoimento de Nego Dante ainda na tarde desta sexta-feira (12). O acusado foi baleado durante troca de tiros com os policiais no momento em que tentava fugir pelo telhado da casa onde estava escondido.



Além do depoimento, o delegado vai tentar a transferência de Nego Dante para o Rio Grande do Norte onde ele já responde a vários crimes inclusive já notificado pela Justiça.