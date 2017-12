Recursos do PT são para custos básicos do partido, diz Geraldão

Vlademir Alexandre Geraldão: Dinheiro do PT é só para água, luz e aluguel.

De acordo com Berzoini, o PT tentará ajudar a campanha de Fátima Bezerra da melhor forma possível, mas lembra que não ocorrerão repasses diretamente para a campanha, e sim para o diretório estadual, que é o responsável pelo repasse. O dinheiro, ainda de acordo com o presidente nacional do PT, é direcionado para custeio básico.“É um valor modesto, que paga algumas passagens e outras coisas mais, mas nada de espetacular”, disse Berzoini, sem querer revelar o valor do repasse ao PT do Rio Grande do Norte.O presidente do PT no estado, Geraldo Pinto – o Geraldão, foi mais além e afirmou que os recursos do partido só pagam as contas de manutenção. “Os recursos do PT são para custos básicos do partido, como aluguel da sede, contas de água, luz e telefone. Coisas básicas”, afirmou.