Seleção brasileira de vôlei bate a França por 3 sets a O As duas equipes voltam a se enfrentar nesse domingo ainda em Belo Horizonte.

Seleção brasileira de vôlei bate a França por 3 sets a O em BH



Contando com o retorno do capitão Giba, aA seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a França neste sábado (12) por três sets a zero, em mais uma etapa da Liga Mundial de Vôlei 2008.



No ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, o Brasil garantiu a vitória em 1h21 de jogo com as pontuações 25-22, 25-17 e 27-25.



Com a última vitória, a seleção comandada por Bernardinho acumula 16 pontos e permance na liderança do grupo A da Fase Intercontinental.



O Brasil voltará a enfrentar a França neste domingo (13), às 10h em Belo Horizonte.



Com informações da UOL Esporte