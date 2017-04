PF descobre laboratório de crack em Macaíba Quatro pessoas foram presas na operação que investigou o tráfico de drogas na região metropolitana de Natal.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte fechou, no final da tarde nesta quarta-feira (23), um laboratório artesanal de crack, em uma chácara em Macaíba. Quatro pessoas foram presas. Esse foi o resultado da “Operação Paulicéia” que teve como objetivo prender traficantes de drogas que estavam atuando na região metropolitana de Natal.



Foram presos em flagrante, Bruno Borges da Silva, 24, Francisco Canindé Jerônimo, 27, Antonio Ribeiro da Silva, 23, e Marcio de Souza Vitor,23. Em poder dos acusados, surpreendidos com a ação da polícia, foram apreendidos um revolver tauros 38 e outras duas armas com numeração raspada, uma pistola 9 mm e uma escopeta calibre 12, além de 26,4 kg de crack, sacos plásticos, balança de precisão, marmitas de alumínio, panelas, batedeira elétrica e diversos outros petrechos utilizados na fabricação e embalagem da droga.



No momento em que os policiais chegaram os acusados “cozinhavam” a pasta-base numa grande panela e preenchiam várias embalagens o que daria a droga o formato de um “tijolo” para ser comercializado. Foram também apreendidos com os presos, uma picape frontier, duas motos e cerca de R$ 11.500,00 em espécie.



As investigações da Operação Paulicéia tiveram seu início no mês de janeiro deste ano com a informação recebida pela PF de que traficantes de São Paulo estariam remetendo substâncias entorpecentes para serem distribuídas no Rio Grande do Norte.



Enquadrados na Lei 11.343/06, os acusados estão custodiados na PF à disposição da Justiça. Somente em 2008, a PF já apreendeu 408,8 kg, de drogas no Estado, 44 pessoas acusadas de tráfico foram presas em flagrante.



A “Operação Paulicéia”, recebeu este nome porque a droga era remetida ao RN por traficantes paulistas.



Maiores detalhes serão fornecidos em entrevista coletiva às 14h desta quinta-feira (24), na sede do órgão no bairro de Lagoa Nova.