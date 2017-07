Inscrições para pós-graduação em gastrononia vão até 15 de setembro O curso é oferecido pela UERN em parceria com o Hotel Escola SENAC Barreira Roxa.

A grande procura por vagas para a primeira pós-graduação em gastronomia do RN, oferecida pela UERN em parceria com o Hotel Escola SENAC Barreira Roxa, fez com que o prazo de inscrições fosse prorrogado para até 15 de setembro e aberta uma turma no período da noite.



A especialização, idealizada pelo professor Breno Tinoco, do curso de Turismo do Campus Avançado de Natal, vem atender à demanda cada vez maior por profissionais qualificados para hotéis e restaurantes, tendo em vista a crescente importância do setor turístico na economia do RN e o aumento significativo de novos empreendimentos na área.



Na parceria, a Universidade do Estado entra com a certificação e alguns professores, e o Senac/Hotel Escola Barreira Roxa, com a infra-estrutura e mais alguns membros do corpo docente do curso.



O curso oferecerá disciplinas atualizadas e de acordo com as exigências da formação do especialista em gastronomia, visando capacitar os pós-graduandos para atuarem na implantação de projetos de restaurantes e similares, planejar e coordenar cozinhas industriais e implantar cardápios regionais e internacionais.



O curso ainda fornecerá conhecimentos para a aplicabilidade do marketing voltado para o setor gastronômico. A primeira turma deverá formar 32 especialistas.



Os inscritos passarão por uma seleção em duas fases. Na etapa de avaliação dos currículos, pontuará, entre outros critérios para classificação, a experiência profissional em área específica e afins do curso. A segunda fase será composta de uma entrevista e uma dissertação sobre um tema a ser escolhido. Poderão se inscrever graduados em Turismo, Administração e áreas afins.



As aulas serão ministradas durante duas semanas por mês, durante um ano e meio, com laboratórios aos sábados. Para o idealizador do curso, professor Breno Tinoco, que também é empresário do setor hoteleiro, essa especialização se justifica pela necessidade de profissionais no mercado. "O RN é importador de mão-de-obra capacitada nessa área. Agora, queremos exportar", conclui.



As inscrições podem ser feitas em qualquer unidade do Senac, nas centrais de atendimento. Informações pelo telefone: 3092.4069