Raniere espera ser a voz dos necessitados na Câmara Municipal

Vlademir Alexandre Raniere usará experiência no Executivo para se dar bem no Legislativo.

Através do prefeito Carlos Eduardo, que o convidou a ingressar no partido, Raniere Barbosa hoje se considera credenciado a pleitear um mandato em função do extenso trabalho que vem realizando.Quando o assunto é o seu futuro político, ele tem uma resposta simples: “Espero apenas somar, trazendo uma melhora em atendimentos e usufruir na melhoria do que realmente a cidade necessita”."Quero melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos feirantes, e e traçar um plano de urbanização, onde possam conhecer de perto as carências da Feira do Alecrim", relata o vereador.Presidente municipal do PRB, Raniere explica que seu posicionamento na eleição de Natal, este ano, dependeu exclusivamente da reação da população ao lançamento de sua candidatura."Tive medo de como as pessoas iriam receber a noticia da minha candidatura, e fiquei tranqüilo quando pela primeira vez fui ao encontro da população e percebi que as pessoas estavam confiantes com a minha posição”, disse o vereador.Com uma voz serena, tranquila, o vereador esclarece que vai continuar com a postura de "quem já fez muito por Natal e vai continuar fazendo".