20 Anos de Constituição: Eu estava lá

Nos 18 meses que antecederam a promulgação da Constituição Brasileira (5 de outubro de 1988), os parlamentares eleitos para assumir tal responsabilidade viveram momentos de intensa euforia no Congresso Nacional. Cada um com a sua ideologia, cada um com os seus interesses, cada um com a missão de representar toda uma nação e ser o melhor na defesa dos temas para os quais foram designados.O Rio Grande do Norte estava lá representado por três senadores: o saudoso Carlos Alberto de Sousa, o ex-governador Lavoisier Maia - atuante deputado estadual na Assembléia Legislativa - e José Agripino Maia, um dos políticos potiguares de maior destaque no plano nacional.Na Câmara Federal representavam os anseios do povo Antônio Câmara, Flávio Rocha, Henrique Eduardo Alves, o paraibano Ismael Wanderley, Iberê Ferreira de Sousa, Wilma de Faria, hoje governadora do estado, Jessé Freire Filho e o mossoroense Vingt Rosado, esses dois últimos já falecidos.Distribuídos em comissões, esses representantes lutaram pela inclusão de direitos nas mais diversas áreas. O vice-governador Iberê Ferreira de Souza recorda bem aquele processo de elaboração da Carta Magna. “Eu fiquei na comissão que defendia os interesses da criança e do idoso”. Ao fim deste relato, com tom de voz de quem parece reviver aquele momento, Iberê fala das diversas representações que passaram por aqueles corredores. “Você tinha pessoas de todos os segmentos da sociedade, como índios, trabalhadores rurais. Foi um momento muito forte”.A intimidade com a causa facilitou o seu trabalho na definição dos direitos que julgava merecidos às crianças e idosos. “Eu me senti muito à vontade nesta comissão porque eu fui superintendente da LBA por quase quatro anos, inclusive na eleição da Constituinte eu me candidatei com o slogan “Iberê pela criança e você”(risos).Foi um momento ímpar na carreira de todos os políticos que integraram aquele grupo, e difícil, todos fazem questão de frisar. “A elaboração da Constituinte foi uma tarefa extremamente árdua”, comenta o líder Democrata José Agripino.Pode-se dizer que a elaboração da Constituição foi uma aula para todos que dela participaram. Em quase dois anos, esses agentes públicos tiveram que se aprofundar sobre assuntos de grande interesse da população e que não podiam ser aprovados de qualquer maneira. “Um constituinte não pode ter atenção a todas as questões, mas, no mínimo, participa de muitas discussões, e ter participado da Constituinte me amadureceu politicamente e me trouxe a consciência do que eu deveria, como político e como parlamentar, defender”, diz Agripino.Vinte anos depois, a hoje governadora reeleita do Rio Grande do Norte lembra com satisfação dos embates travados no plenário e nas comissões e cita como o principal fator positivo da Constituinte a mobilização popular e classista num instante em que a democracia voltava a tomar conta do Brasil. “Foi um momento que mobilizou a sociedade em todos as classes sociais, econômicas.Um grande instante de democracia, quando as pessoas puderam falar e ser ouvidas, num diálogo jamais visto em nossa história recente”, observa Wilma de Faria.Lições à parte, em um ponto todos concordam: “A Constituição precisa ser revista”. Esta opinião é unânime, e não só entre os que a fizeram. A sociedade tem essa consciência. O fato da Carta ter sido elaborada às vésperas de uma eleição facilitou para que fossem cometidos excessos no texto.“Havia toda aquela euforia, então realmente os excessos existiram”, admite Iberê Ferreira e exemplifica: “No texto foram estabelecidos juros de 12% ao ano e nós sabemos que essa definição não pode ser feita na Constituição, mas a questão é que a sociedade estava tão carente que resolveu colocar tudo que era possível na Constituição”.Entre as conquistas que ajudou a garantir com o seu voto, Wilma de Faria, que participou ativamente dos debates como titular da Comissão de Ordem Social e suplente da Comissão de Educação, cita a implantação de 1/3 de férias para os trabalhadores, a mudança na jornada semanal de trabalho e a estabilidade no emprego, além das licenças maternidade e paternidade. No entanto, a governadora reconhece que houve muitas decisões encaminhadas para regulamentação, “o que não ocorreu até hoje”.Wilma defende que é preciso retomar o debate e fazer ajustes em questões como a Segurança Pública, revendo-se o Código Penal, e na Educação, onde, na sua opinião, deve haver uma divisão mais justa dos recursos privilegiando o ensino básico-fundamental e médio, que é tarefa dos estados.A governadora também considera que a atual Carta Magna enfraqueceu a Federação, gerando uma realidade em que estados e municípios perderam força.“E é neles em que o cidadão está e é a eles que exige mais diretamente os seus direitos”.Sem dúvida, a Constituinte foi um retrato daquela época. “Ela foi marcada pelo viés socializante que defendeu o gigantismo do Estado”, analisa Agripino.Parlamentarismo ou Presidencialismo? Era a dúvida quanto ao regime político a ser aprovado pela Constituinte, e mesmo tendo sido a segunda opção a escolhida, o primeiro deixou rastros no texto da Carta Magna. “Elementos ou institutos como o da medida provisória - que são muito próprios de um regime parlamentarista - foram alguns dos cacoetes que ficaram”.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)