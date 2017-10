SMS terá que criar novos leitos para obstetrícia em Natal

Maiara Felipe Mulheres grávidas na Maternidade Santa Catarina.

Já a Secretária estadual de Saúde (Sesap) irá fiscalizar com maior rigor os municípios, que embora não tenham as melhores estruturas para a realização de um parto, podem fazer o procedimento. Além disso, será de responsabilidade do Estado melhorar as estruturas físicas dos locais que atendem a obstetrícia.Somente no primeiro semestre desse ano, Natal já realizou 7.546 partos. Destes, apenas 4.723 eram de pessoas residentes na capital. Durante a reunião ficou constatado que Natal ainda carece de leitos. As maternidades de Santa Catarina, na zona Norte e Januário Cicco, na zona Leste são as que estão em piores condições.Essa foi à quarta reunião realizada pelo Comissão de Saúde da Assembléia para discutir o assunto. Estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Edmilson Albuquerque; secretário adjunto do Estado, João Albérico, representantes do Ministério Público e de maternidades da capital.