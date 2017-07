Alemanha será a adversária do Brasil na semifinal Rivais venceram a Suécia com dois gols na prorrogação após 0 a 0 no tempo normal.

A Seleção Feminina de Futebol já sabe quem enfrentará na semifinal do torneio de futebol nos Jogos Olímpicos Pequim 2008.



Na noite desta sexta-feira, dia 15, em Shenyang, a Alemanha derrotou a Suécia por 2 a 0 e garantiu vaga na disputa por uma medalha olímpica. Os gols da vitória alemã saíram na prorrogação, após empate de 0 a 0 no tempo normal. Garefrekes abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação, enquanto Laudher definiu o marcador aos 10 minutos da etapa final.



Na primeira fase Brasil e Alemanha empataram em 0 a 0. Na final da Copa do Mundo, em 2007, também na China, as alemãs venceram as brasileiras por 2 a 0.



