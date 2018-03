Micarla de Sousa é eleita prefeita de Natal A candidata do PV foi eleita com 50,84% dos votos válidos, sendo 193.195 votos contra 36,83% da petista, 139.946 votos.

Confirmou-se o que as pesquisas de intenção de voto apontavam: Micarla de Sousa venceu Fátima Bezerra no primeiro turno e é a nova prefeita de Natal.



Às 20h48 o resultado foi encerrado. A candidata do PV foi eleita com 50,84% dos votos válidos, sendo 193.195 votos contra 36,83% da petista, 139.946 votos.