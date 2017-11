Brasil é bronze no hipismo

O brasileiro Marcos Alves levou a medalha de bronze no hipismo, nesta terça-feira, em Hong Kong, pelos Jogos Paraolímpicos de Pequim.O cavaleiro disputou o adestramento individual grau Ib e terminou a prova com 67,714 pontos, montando o cavalo Luthenay de Vernay.Davi Mesquita, montando Neho de la Jonchere, foi o outro brasileiro na prova. Ele terminou na 14ª colocação, com 56.952 pontos.O ouro foi para o britânico Lee Pearson, montando Gentlemen, com 73.238 pontos. O segundo lugar ficou com o norueguês Jens Dokkan, montando Lacour, com 68.857 pontos.