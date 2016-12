MP quer que servidores da Sesap cedidos ao TJ sejam remanejados de volta Promotora Iara Pinheiro diz que “há escassez de profissionais nas unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde” e pede a volta de 12 funcionários cedidos.

A promotora pública Iara Maria Pinheiro de Albuquerque recomendou a volta de 12 servidores Secretaria Estadual de Saúde Pública que estão cedidos ao Tribunal de Justiça (TJ) aos quadros da Sesap.



A promotora disse ter levado em conta que “há escassez de profissionais nas unidades de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, sendo um problema detectado rotineiramente pelos promotores de Justiça de Defesa da Saúde em visitas realizadas nos serviços da rede estadual, sendo certo que o número de profissionais é inferior à demanda de usuário que buscam atendimento”.



A recomendação, de número 004/2008, foi publicada na edição desta sexta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE). Os servidores que devem retornar para a Sesap são: Patrícia Ribeiro de Freitas (assistente administrativa); Miguel Ferreira Sobrinho (auxiliar de serviços gerais); Gildete dos Santos Meirelles (auxiliar de serviços gerais); José Bienor Alves (auxiliar de serviços gerais); Rafael Godeiro Rodrigues Nunes (auxiliar de serviços gerais); Lucia Bezerra Leite Assunção (auxiliar de serviços gerais); Maria da Conceição Nunes Santos (bioquímica); Vicente Modesto de Araújo Junior (médico); Antonio Gil de Lima (médico); Paulo Gonçalves de Medeiros Filho (médico); Rejane Suely Silva Wanderley (técnico especializado); e Maria do Rosário Câmara de Araújo (técnico especializado).



A promotora Iara Pinheiro estabeleceu um prazo de 20 dias úteis para que a Sesap de manifeste acerca das medidas determinadas.