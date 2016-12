PM prende homem que incendiou a casa da própria mãe

Fonte: Assessoria de imprensa do 2ºBPM.

As equipes do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró prenderam um jovem acusado de atear fogo na casa da própria mãe com os móveis dentro.Ele foi levado na madrugada desta sexta-feira (4) para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e está na Cadeia Pública de Mossoró.Os policiais da viatura 212 chegaram rapidamente ao local e prenderam o desempregado Rutinelle Maia da Silva, de 28 anos. Ele ainda estava dentro da residência quando recebeu voz de prisão.Por pouco, uma tragédia não aconteceu. Na hora do surto, apenas o acusado estava dentro de casa. Sua mãe e seu irmão não estavam. Há uma semana, ele incendiou a cozinha.