Sebrae inaugura espaço cultural Localizado no Natal Shopping, será inaugurado com exposição do artista plástico Vatenor.

Os famosos cajus do artista plástico potiguar Vatenor estarão expostos a partir desta quarta-feira (9) no Espaço Cultural Agência Sebrae Expõe, que será inaugurado às 18h30 no 2º piso do Natal Shopping Center, no bairro de Candelária, em Natal.



A exposição prosseguirá até o próximo dia 16, sempre das 10h às 22h. O novo espaço cultural é uma parceria entre o Sebrae-RN, o Natal Shopping Center e a Livraria Siciliano.



Tendo como marca registrada os cajus, a obra de Vatenor ganhou projeção internacional durante mais de três décadas. Sobre a obra de Vatenor, o escritor e crítico de arte Geraldo de Andrade, presidente de Honra da Associação Brasileira de Críticos de Arte, disse: “Os verdes, os azuis, os terras integram-se harmoniosamente na composição, resultando em obras de delicado aspecto formal, agradável de se ver como se estivéssemos diante da paisagem ao nosso alcance”.



A Agência Cultural do Sebrae no Rio Grande do Norte iniciou este projeto com os artistas plásticos Lídia Quaresma, Ana Antunes e Pedro Pereira, que expuseram suas obras na sede da instituição, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Com a mudança de espaço, a expectativa é de ampliar o número de exposições e visitantes destes eventos.



Além das exposições, serão realizadas maratonas de criação compostas de várias oficinas técnicas, como cores (Flávio Freitas) e A Estética do Sertão (Ângela Almeida). Semanalmente será realizado o Café com Arte, um debate sobre arte e cultura, e Cinema e Literatura, uma discussão sobre filmes.



Para a criançada serão oferecidas oficinas culturais infantis e em dezembro a programação será concluída com uma mostra de produtos culturais do Rio Grande do Norte.