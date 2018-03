Souza, do América, é vítima de assalto em sua casa após treinamento Bandidos renderam jogador e mais duas pessoas antes de realizarem os roubos na quinta-feira (2) da semana passada.

O jogador Souza, do América, foi vítima de assalto e teve sua casa invadida e roubada por bandidos na tarde da quinta-feira (2), em San Vale, zona Sul de Natal.



Souza conversou com a reportagem do Nominuto e contou como aconteceu o fato. “Eu saí do treino por volta das 16h30 e cheguei em casa quase uma hora depois. Nisso, meu primo saiu para comprar alguma coisa no posto”, disse.



Ele acredita que o primo tenha sido seguido nesse momento. “Quando ele voltou, o portão estava quase fechando e eles (assaltantes) entraram”, completou o jogador.



Além de Souza e do primo, tinha mais uma pessoa na casa. Todos foram rendidos enquanto os pertences pessoais eram roubados. “Levaram computador, celular, jóias e outras coisas”, informou.



O meia do América disse que não chegou a ver o rosto dos bandidos, pois eles ficaram por trás com as armas em punho. “Sei que estavam usando boné, mas a cada movimento que fazia mandavam olhar para frente e encostavam a arma nas minhas costas”, lembrou.



Souza contou que antes de saírem da casa, um dos assaltantes perguntou quem ele era. “Eu respondi que era jogador de futebol e ele disse: ‘do América?’ (o assaltante viu o primo de Souza com a camisa do América). E eu respondi que sim, que era o Souza do América”, narrou.



Nesse momento, o jogador percebeu que o assaltante ficou receoso. “Eles mandaram que a gente entrasse no banheiro e esperasse uns trinta minutos enquanto iam embora”, informou.



O jogador lamentou o roubo, mas se mostrou aliviado pelo fato de sua mulher e filho não estarem na casa no momento em que os assaltantes invadiram. “Ainda bem que ela saiu com meu filho”, comentou.