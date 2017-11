Justiça ainda não decidiu sobre retorno de campanha de Renato Dantas Promotora da 4ª Zona Eleitoral ainda está com o processo; vereador diz que não mudará discurso.

A Justiça Eleitoral ainda não decidiu se o programa eleitoral do vereador Renato Dantas (PMDB) poderá voltar a ser veiculado durante o horário da coligação “União por Natal II”. O processo ainda está sob a análise da promotoria da 4ª Zona Eleitoral, e a decisão final só deverá sair na sexta-feira (12) ou sábado (13). Contudo, o vereador não pretende alterar a linha do vídeo, que foi retirado provisoriamente do ar devido a um pedido dos partidos da coligação.



Afirmando que não gastará dinheiro para produzir um “vídeo mentiroso”, Renato Dantas disse que aguarda a decisão da Justiça para saber se retomará o direito de ter sua propaganda veiculada no horário da coligação. Porém, afasta a possibilidade de produzir um programa nos moldes que a coligação deseja.



“Tem político que gosta de mudar, mas eu não tenho porque mudar o discurso. O vídeo pode até ser outro, mas a linha do programa não vai mudar até que me provem que a Saúde está boa, a Drenagem está boa, e todos os outros problemas não existem”, afirmou.



A juíza Martha Danyelle, da 4ª Zona Eleitoral, disse que o parecer da promotoria deve ser dado ainda nesta quinta-feira (11) e, dependendo do horário, a decisão sobre a propaganda pode sair até a sexta-feira.