O técnico Dunga convocará na quinta-feira (25) os 22 jogadores para as partidas contra a Venezuela (dia 12 de outubro) e Colômbia (15 de outubro), válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010.A convocação será divulgada às 14h30 no auditório da sede da CBF, localizado na Rua Victor Civita, 66, Bloco 1, Edifício 5, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

* Fonte: CBF.