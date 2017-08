PF divulga nota oficial sobre Operação Macedônia

A Polícia Federal divulgou nota oficial sobre a Operação Macedônia, deflagrada na manhã desta sexta-feira (15), em Natal. A operação tem como objetivo principal combater o tráfico de drogas na capital potiguar. Confira a íntegra da nota:

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte deflagrou às 06h desta sexta-feira (15), em Natal, a Operação Macedônia destinada à repressão ao tráfico ilícito de drogas.



As investigações iniciaram-se aproximadamente há seis meses e hoje foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. Foram também apreendidos 10 kg de crack, 25 micropontos de LSD, 01 revolver cal. 38 e duas pistolas cal. 380, 05 veículos e aproximadamente 180.000,00 em espécie, além de petrechos utilizados no tráfico como embalagens, balança de precisão e documentos diversos.



A quadrilha investigada tinha ramificações em outros Estados da Federação e atuava basicamente na distribuição de drogas na grande Natal. A suspeita de se encontrar armamentos com os investigados se confirmou durante as buscas, o que demonstra o grau de periculosidade do bando.



Durante as diligências foram utilizados 45 policiais federais e cerca de 16 policiais militares do BOPE.



A operação levou o nome de “Macedônia” em referência ao principal investigado.



Às 11h haverá uma coletiva no auditório da Superintendência da Polícia Federal.



