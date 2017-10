Cine Café exibe Mephisto, em Nalva Melo nesta sexta

Nesta sexta-feira (5), o Cineclube Natal, em parceria com o Nalva Melo Salão Café, apresentará, dentro do projeto Cine Café, o premiado filme Mephisto, do diretor István Szabó.A estória se passa na Alemanha, no ano de 1930. O personagem principal, Hendrik Hofgen, é um ambicioso ator que não se interessa por política, se dedicando somente à sua carreira.Porém, quando os nazistas começam a tomar o poder, ele aproveita a oportunidade para interpretar peças de propaganda nazista para o Reich e, logo, acaba se transformando no mais popular ator da Alemanha.Consumido pela fama, Hendrik agora precisa sobreviver em um mundo onde a ideologia do mal é seu pior pesadelo e o verdadeiro preço da alma de um homem, se transforma na medida mais desprezível de todas.Mephisto é uma angustiada reflexão sobre a manipulação que os sistemas de força impõem aos indivíduos.O ator Heindrick (numa extraordinária interpretação do austríaco Klaus Maria Brandauer), que, no passado, em Hamburgo, esteve ligado a um teatro bolchevique, revolucionário e antiburguês, torna-se em Berlim mais uma força do nazismo, que acaba por manipular sua criatividade.Se o nazismo se vale do facho de luz para atordoar os indivíduos e melhor dominá-los, o cinema, nas mãos de autores como István Szabó, dele se utiliza para aclarar a cabeça dos espectadores e alertá-los do perigo de ver estancadas suas aspirações mais pessoais graças à ingestão, em seu interior, dum simples facho de luz.

Cine Café: Mephisto

Sexta (05/09)Horário: 20hNalva Melo Café Salão - Av. Duque de Caxias, 110, RibeiraIngresso: R$ 2