Policiais Rodoviários Federais prenderam, na manhã desta segunda-feira (1º), no Km 147 da BR 304, em Angicos (RN), João Juscelino Romão, de 36 anos, condutor da Motocicleta Honda CG 125, de placa MXI 2183/RN.De acordo com o Núcleo de Comunicação da PRF, o veículo havia sido roubado no dia 14 de maio deste ano, em Natal. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Angicos, onde João Juscelino foi autuado por receptação.

*Fonte: Núcleo de Comunicação da PRF.