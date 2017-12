Ipem notifica 11 táxis em Macaíba

Ana Paula Oliveira Socorro Freitas, coordenadora Operacional do Ipem-RN.

Os táxis não apresentavam o taxímetro, aparelho de medição usado nas frotas de táxis para registrar quanto o passageiro vai pagar pela utilização de um desses veículos.A operação, batizada de “De olho no táxi” acontece durante todo o dia, simultaneamente, nas cidades de Macaíba, São Gonçalo e Extremoz.Segundo a coordenadora Operacional do Ipem, Socorro Freitas, os taxímetros precisam ser avaliados anualmente.Ela informa que esse ano o Ipem baixou uma portaria determinando que os taxistas comparecessem a sede do Ipem a partir do mês de janeiro até outubro para verificar o taxímetro.“Um levantamento feito pelo órgão constatou que dos 86 táxis existentes em Macaíba, apenas 16 haviam comparecido a sede do Ipem para verificação periódica”, declara.A coordenadora Operacional do Ipem acrescenta que o consumidor deve ficar sempre alerta. “O usuário que observar irregularidade no táxi deve entrar em contato com ouvidoria do Ipem, através do telefone 0800.281.4054, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30”.O taxista notificado tem 10 dias para comparecer a sede do Ipem. Na oportunidade, eles devem levar documento de propriedade do veículo e alvará expedido pela Prefeitura.O taxímetro precisa obrigatoriamente que está instalado no táxi. Além disso, eles devem conter o selo de verificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e o lacre amarelo.O lacre é colocado no aparelho pelos técnicos do Ipem no final das vistorias. Os valores das tarifas cobradas pelos taxistas são determinados por cada município.