Bahia terá mudanças para o jogo em Natal O técnico Roberto Cavalo trocou o goleiro, os alas e o meio-campo também foi diferente.

O Bahia enfrentra o ABC nesta sexta-feira no estádio Frasqueirão, em Natal. O tricolor de aço vem de derrota humilhante para o Avaí - 4 a 1 - e por isso o treinador Roberto Cavalo deve fazer algumas alterações na equipe.



Na manhã desta terça-feira, o técnico realizou o primeiro coletivo da semana e testou uma equipe, com mudanças no gol, nas laterais e no meio de campo. O goleiro Darci, o lateral direito Fábio e o lateral esquerdo Adílson foram testados no time titular.



O meio de campo também ganhou uma nova formação, composto por Willames, Marcone, Fausto e Caio. O volante Emerson Cris também teve uma oportunidade, durante a atividade desta manhã. O coletivo foi vencido pelos titulares por 2 x 0, com gols de Marcelo Ramos e Caio.



O time considerado titular treinou com: Darci, Fábio, Alison, Rogério(Emerson Cris) e Adílson; Willames, Marcone, Fausto e Caio; Paulo Roberto e Marcelo Ramos. Os reservas treinaram com: Fabiano, Rogério Rios, Cléber Carioca, Rafael Vaz e Roberto; Emerson Cris(Diogo), Rafael, Danilo Cruz e Ananias; Mário e Jones.



O Bahia, adversário do ABC, está na 10ª colocação com 39 pontos, seis a mais que o clube potiguar que, com 33, ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois se enfrentam sexta-feira em partida válida pela 29ª rodada.



Com informações do site do Bahia