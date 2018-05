Rodada da Série C pode apontar um novo líder Campinense joga fora de casa contra a equipe do Brasil/RS.

Com o equilíbrio demonstrado no octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C, onde somente Guarani e Àguia-PA venceram como visitantes, a sexta rodada da competição começa nesta quarta-feira com partidas que podem definir um novo líder para a competição.



Liderando o octogonal final com dez pontos, o Guarani enfrenta o Confiança-SE, às 21h30 (de Brasília), no estádio Batistão, quando tentará se manter na primeira colocação.

A seu favor, o Confiança, quinto colocado com sete pontos, tem o excelente retrospecto dentro de casa, onde permanece invicto na Série C. .



Mas se os nordestinos se dão bem em casa, o mesmo pode-se dizer do Bugre fora. O time campineiro venceu cinco vezes como visitante, além de ter conseguido três empates e perdido outras três.



Único time que ainda não venceu na fase final depois de cinco jogos, o Rio Branco-AC é o lanterna com um ponto. O clube acreano recebe o Atlético-GO, às 22h (de Brasília), no estádio Arena da Floresta. O maior desafio do time goiano é repetir fora o desempenho alcançado em casa, onde venceu todos os 12 jogos na Série . O time ocupa a quarta colocação no octogonal final, com nove pontos.



O Águia, terceiro colocado, com dez pontos (saldo de gols -1), joga contra o Duque de Caxias-RJ, em Volta Redonda, às 16h. O time time fluminense quer pôr fim à má fase e voltar ao caminho das vitórias.



Na sexta colocação, com seis pontos, o Brasil-RS volta a jogar em casa, contra o perigoso Campinense-PB, às 20h30. O Campinense pretende surpreender o time gaúcho e voltar para casa com pelo menos um ponto na bagagem. O clube paraibano é o vice-líder, com dez pontos (saldo de gols 2), e uma vitória pode fazê-lo voltar à liderar a competição.



Os jogos da 6ª rodada do octogonal final



16 h

Duque de Caxias-RJ x Águia-PA



20h30

Brasil-RS x Campinense-PB



21h30

Confiança-SE x Guarani



22 horas

Rio Branco-AC x Atlético-GO



Com informações da CBF News