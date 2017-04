Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para esta sexta-feira (25)

Fátima Bezerra (coligação “União por Natal”) Fátima Bezerra (coligação “União por Natal”)

A agenda de campanha da deputada federal começa às 13h, com entrevista ao vivo à SIM TV. Às 16h faz caminhada no bairro do Alecrim, às 19h participa da abertura da Festa de Sant´Anna e, uma hora depois, reúne-se com lideranças comunitárias da vereadora Rejane Ferreira (PMDB).

Wober Júnior (coligação “É melhor por Natal”)

Pela manhã, o candidato reúne-se com lideranças da Cidade Satélite (10h), presidentes dos partidos de sua coligação (11h), e faz entrevista para o programa Cidade Alerta, da TV União (12h). A partir das 16h caminha no Alecrim e duas horas depois participa no CEFET do lançamento do livro do ex-deputado João Faustino. À noite vai à 5ª. Edição do Troféu Cultura, no teatro da Fundação José Augusto.

Sandro Pimentel (PSOL)

O candidato visita e faz comício, a partir das 9h, em feira do Parque dos Coqueiros. Às 14h faz uma videoconferência com a senadora Heloísa Helena e vereadores e, às 20h, vai ao Arraiá do Dadá.

Joanilson Paula Rêgo (PSDC)

O dia começa com visita ao comitê de um candidato a vereador na Cidade da Esperança. Às 13h o candidato reúne-se com lideranças do conjunto Santa Catarina, às 17h caminha em Nova Descoberta e, às 20h, encontra lideranças no Bairro Nordeste.

Micarla de Sousa (coligação “Natal Melhor”)

A candidata do PV reúne-se com assessoria de sua campanha às 10h, uma hora depois encontra grupo de jovens do PV, às 15h caminha pelo Bairro Nordeste e, a partir das 19h, participa do lançamento do livro do ex-deputado João Faustino.As agendas dos candidatos

Miguel Mossoró (PTC)

Pedro Quithé (PSL)

Dário Barbosa (PSTU)

serão publicadas logo sejam enviadas à redação do Nominuto.com.