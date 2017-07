América 3 x 1 Barueri: tempo real

Vitória é importante para as pretensões do América em sair da zona do rebaixamento.Em doze minutos, o América praticamente resolve a partida com os três gols.Maizena faz boa jogada e cruza, mas a bola passa pela defesa adversária.Gol dá novo ânimo aos jogadores do América, que buscam agora a virada.América vinha melhor na partida, mas não aproveitou as oportunidades. Agora, o alvirrubro tenta correr atrás do prejuízo.América é melhor em campo, mas não consegue converter a pressão em campo nos gols.Saulo cobra falta na barreira e os zagueiros afastam o perigo para frente.Aloísio faz grande jogada e bateu forte, mas a bola desvia na zaga mais uma vez.Júnior Goiano faz boa jogada e na conclusão a zaga do Barueri afasta para escanteio.Jogo se encaminha para o final do primeiro tempo e o empate sem gols persiste.Cascata aproveita boa jogada e bateu em cima da zaga.América procura uma forma de se aproximar com mais perigo do gol de Renê.Pedrão competa cruzamento dando uma cabeçada com perigo ao gol.Jogo fica truncado e as oportunidades de gol ficam escassas.Zaga afasta bola perigosa lançada para Cascata.América responde com Aloísio que chuta forte para defesa de Renê.Com a ponta dos dedos, Fabiano afasta o perigo da área.Maizena faz boa jogada e bate forte, mas a bola acerta a zaga e sai em escanteio.Bom lance motiva o América que busca chegar ao gol do Barueri.Renê faz uma bela defesa após cobrança de falta perigosa feita por Saulo que tinha endereço certo.Jogo cadenciado nos primeiros minutos com as equipes não se arriscando.Fabiano faz a primeira grande defesa da partida e impede o gol do Barueri.Barueri tenta chegar com perigo ao gol de Fabiano, mas sem perigo.América já começa indo ao ataque e consegue o primeiro escanteio.