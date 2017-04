Grêmio massacra o Figueirense, 7 a 1, e vira líder do Brasileiro Palmeiras vence o Santos de 4 a 2 e já aparece no G-4.

Em um confronto bastante movimentado, o Grêmio venceu o Figueirense com autoridade, fez 7 a 1 em Florianópolis, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Em noite inspirada, Perea e Reinaldo marcaram três gols cada, Marcel completou a goleada, e o histórico resultado também acabou com um tabu de quase cinco anos sem vitórias sobre o adversário catarinense.



Desde outubro de 2003 o Tricolor não ganhava do Figueira. Chegando aos 28 pontos, os gaúchos ultrapassam o Flamengo e terminam a 14ª rodada isolados na primeira colocação. Para se manter no topo, terá pela frente o Palmeiras, domingo, no Olímpico.



O alvinegro catarinense sonhava com três pontos para encostar no G-4, mas a goleada - Cleiton Xavier, de pênalti, fez o gol de honra - sofrida em casa mantém o clube com 19, na nona colocação.





FIGUEIRENSE

Wilson, Anderson Luís (Wellington Amorim), Asprilla, Bruno Aguiar e Leandro Soares; Diogo (Ramón), Magal (Leandro Carvalho), Marquinho e Cleiton Xavier; Tadeu e Rafael Coelho

Técnico: PC Gusmão



GRÊMIO

Victor; Jean, Pereira e William Thiego (Makelelê); Paulo Sérgio (Bruno Teles), William Magrão, Rafael Carioca, Tcheco e Anderson Pico; Perea e Marcel (Reinaldo)

Técnico: Celso Roth



Data: 24/7/2008 (quinta-feira)

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Árbitro: Paulo César Oliveira (Fifa/SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Nilson de Souza Monção (SP)





Palmeiras goleia Santos e chega ao G-4



Palmeiras e Santos fizeram um clássico de seis gols na noite desta quinta-feira (24), no estádio do Parque Antarctica, e deixaram evidentes as fragilidades de seus sistemas defensivos. Melhor para o clube alviverde, que venceu por 4 a 2, voltou a figurar no G-4 do Campeonato Brasileiro e aumentou a crise do rival, que segue na penúltima colocação.



Com a vitória por dois gols de diferença, o time da capital iguala os 24 pontos e o saldo de gols do Cruzeiro, porém leva vantagem no número de gols pró e pula da sétima para a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América.



Já o Santos continua com 11 pontos, na vice-lanterna. A diferença para o 16º lugar, posto que escapa do rebaixamento, é de quatro pontos. O técnico Cuca ainda foi expulso por reclamação e segue ameaçado no cargo. Os torcedores palmeirenses não perdoaram e ecoaram o grito: "ão, ão, ão, segunda divisão".





PALMEIRAS 4 X 2 SANTOS



PALMEIRAS

Marcos, Maurício (Maicosuel), Jéci, Gladstone; Fabinho Capixaba, Wendel, Jumar, Diego Souza (Lenny) e Leandro; Valdivia e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



SANTOS

Felipe, Marcelo, Fabão (Tiago Luís), Fabiano Eller; Apodi, Adriano (Fabiano), Dionísio, Molina (Maikon Leite) e Kléber; Cuevas e Kléber Pereira

Técnico: Cuca



Local: estádio do Parque Antarctica, em São Paulo

Árbitro: José Henrique de Carvalho (Fifa/SP)

Auxiliares: Ednilson Corona (Fifa/SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)





Sport vence Atlético-PR e sobe para 12º lugar



Com um golaço de Luciano Henrique, no segundo tempo, o Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e garantiu um bom salto na classificação. O triunfo foi em cima do Atlético-PR, na Ilha do Retiro, por 1 a 0. Com o resultado, o Sport subiu para a 12ª posição, com 18 pontos, um posto atrás do rival estadual Náutico. O Atlético-PR ficou em 15º lugar.



As duas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo. O Rubro-Negro pernambucano vai a Goiânia, para enfrentar o ascendente Goiás, enquanto o time paranaense recebe o sempre perigoso Figueirense na Arena da Baixada.



SPORT

Magrão, Cássio Lopes (Luisinho Netto), Igor, Gabriel e Dutra; Daniel Paulista, Júnior Maranhão (Fábio Gomes), Fumagalli (Juninho) e Carlinhos Bala; Luciano Henrique e Roger.

Técnico: Nelsinho Batista



ATLÉTICO-PR

Galatto, Danilo, Chico e Rhodolfo; Douglas Maia (Willian), Valencia, Alan Bahia, Julio dos Santos (Pedro Oldoni) e Márcio Azevedo (Anderson Aquino); Joãozinho e Ferreira.

Técnico: Roberto Fernandes



Data: 25/07/2008 (quinta-feira)

Local: Ilha do Retiro, no Recife/PE

Horário:20h30

Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira (RJ)

Assistentes: Hilton Moutinho Rodrigues e Marcelo Fonseca Duarte (ambos do RJ)



Com informações do UOL Esporte