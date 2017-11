Ceará Mirim: Advogado pede cassação do registro e inelegibilidade de Peixoto por três anos

A campanha em Ceará-Mirim está quente. A coligação “Avanço Trabalho e Renovação”, do candidato Fabrício Gaspar (PSDB) quer a cassação do registro do seu adversário, Antônio Peixoto (PR). Além da sua inelegibilidade por 3 anos.O advogado André Castro, representante jurídico da coligação promete dar entrada, ainda na tarde desta sexta-feira (12), com uma ação, na Justiça Eleitoral de Ceará-Mirim. A aplicação de uma multa “por mau uso dos meios de comunicação" também será solicitada.A denúncia do advogado se baseia no fato do candidato do PR ter veiculado mais inserções com programas eleitorais em seu favor “do que o permitido pela Justiça, na rádio ligada a ele, a 87,9 FM Comunitária”, explica.André Castro afirma que há "provas contundentes" e testemunhas comprovando o fato e cita que, num único dia, o candidato Peixoto teria veiculado 19 inserções em seu favor, quando tinha direito a apenas 5. O advogado também denuncia que a emissora não veiculou nenhuma inserção do adversário, Fabrício Gaspar."Trata-se de um exemplo clássico exposto no artigo 22 da Lei Complementar 94/90 que busca punir pelo mau uso dos meios de comunicação. Ele mandou veicular mais inserções de propaganda eleitoral do que a justiça lhe permitiu, utilizando espaço de uma rádio ligada a ele e ao seu grupo político", denuncia o advogado."O desequilíbrio da eleição é indiscutível neste caso, dado o alcance que o rádio tem na região e na cidade de Ceará-Mirim, sendo o único meio de propaganda gratuita, uma vez que não tem horário televisivo em Ceará-Mirim", acrescenta André Castro, explicando que a lei prevê claramente, no uso indevido dos meios de comunicação social, neste caso atribuído ao candidato Antônio Peixoto, a cassação do registro, a inelegibilidade por três anos consecutivos e a aplicação de multa."Em Ceará-Mirim, só há a rádio como instrumento de comunicação. É como se na capital um candidato utilizasse 19 programas na TV e outro não tivesse direito a nenhum", concluiu o advogado, ressaltando que sua expectativa é de que a justiça eleitoral analise o caso o mais breve possível.