Wober Júnior diz que houve incompetência da Prefeitura na gestão da saúde

Maiara Cruz Wober Júnior defende parcerias com iniciativa privada.

Estreando a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal, no Jornal 96 , o representante da coligação “É Melhor para Natal”, Wober Júnior, não poupou críticas à gestão atual e afirmou que, caso seja eleito, a saúde será uma de suas prioridades.Para Wober, houve “incompetência” da Prefeitura na gestão dos recursos destinados a esta área. O candidato chegou a comparar os investimentos feitos em outros setores, como a construção da Central do Cidadão, que fornece um serviço “em um lugar com estrutura confortável para retirar documentos” para a população, e indagou: “Por que não fazemos isso também com a saúde?”.A melhora do saneamento básico, na opinião de Wober, só será concretizada com a formalização de parcerias com a iniciativa privada.Ex-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, o candidato do PPS garante que terá respeito pelo funcionalismo público. Reformular o organograma da prefeitura está entre suas propostas, “pois está ultrapassado”.Wober quer impulsionar o crescimento de Natal “através de ações ousadas” e para isso diz que não hesitará em usar o dinheiro da arrecadação tributária, mas afirma que não aumentará o valor do IPTU “nos próximos quatro anos”.“Na Educação, as instituições terão metas a cumprir”, propõe. “Vamos erradicar o analfabetismo, criar uma escola modelo com espaço para o ensino tradicional e o profissionalizante”.O candidato se sentiu muito à vontade em responder o questionamento sobre o envolvimento de um dos vereadores do seu partido nas investigações da Operação Impacto na Câmara Municipal.“O PPS está limpo”, declarou Wober Júnior e fez questão de ressaltar que “o vereador Emilson Medeiros foi afastado do partido”, logo que o escândalo veio à tona. Por este motivo, sua relação com a Câmara será “institucional e de respeito”.Finalizando a entrevista, o candidato disse porque quer ser prefeito de Natal: “Nós temos uma proposta alternativa para acabar com métodos arcaicos”, disse, referido-se aos acordos de praxe firmados entre os líderes da política norte-rio-grandense.“Toda eleição é a mesma coisa, com Garibaldi se unindo a Wilma, depois com José Agripino e vice e versa. Eu me desliguei disso”.