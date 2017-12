Sorria! Você está sendo filmado

Aconteceu há pouco mais de um ano. Depois de subir do térreo para o primeiro andar num elevador de um supermercado da cidade, dois funcionários foram chamados a uma sala reservada e, sem meias palavras, demitidos. Motivo: os dois aproveitaram os poucos segundos sozinhos e, entre um andar e outro, quase chegaram às 'vias de fato'. Eles não perceberam que seguranças, através de uma câmera instalada no elevador, os observavam.A maioria da população não se dá conta, mas é quase impossível sair de casa sem ser notado: em shoppings, bancos, condomínios, restaurantes, postos de gasolina e até nas ruas haverá sempre uma câmera apontada para você. Isso sem falar nos milhares de celulares com câmeras fotográficas que, com apenas um clic, podem eternizar uma cena, feia ou bonita, comprometedora ou não, com ou sem sua permissão. A privacidade, decididamente, é coisa do século passado.É como George Orwell previu ao escrever "1984", há 60 anos, sendo que agora o Grande Irmão - os donos do poder - também pode ser flagrado. Em 2005, um funcionário dos Correios foi filmado recebendo mil dólares de propina e, à vontade, citando nomes de vários políticos poderosos envolvidos no esquema, o que desencadeou a maior crise vivida pelo governo Lula. O movimento de representantes do alto escalão com dinheiro em malas e até em cuecas foi flagrado por câmeras em shoppings, aeroportos e elevadores. Nas semanas que se seguiram, para cada análise de um material gravado, novos escândalos surgiram.Voltando a nossa “cena”, um funcionário do supermercado natalense que conversou com a reportagem disse não ter assistido à fita que motivou a demissão dos colegas, mas, segundo ele, "todo mundo ficou sabendo". Ele, no entanto, não vê problema em trabalhar sob constante vigilância. "Eles estão protegendo o patrimônio", opina. A artesã Maria de Fátima, que fazia compras no supermercado, também gosta da idéia. "É bom para a segurança. Sei que não estou fazendo nada de errada, então fico tranqüila."Os advogados Armando Holanda e Carlos Sérvulo também aprovam a idéia, mas com ressalvas. "Acho interessante por uma questão de segurança, mas o estabelecimento deve sempre comunicar aos seus clientes". Eles conversavam descontraidamente enquanto comiam e bebiam vinho em um conhecido restaurante da cidade e não sabiam que estavam sendo filmados. Para os advogados, instalar câmeras por toda parte, como vêm prometendo os candidatos a prefeito de Natal, deve ser precedido por uma consulta popular.Mas não é só em nome da segurança que a nova tecnologia de vigilância encontra seus admiradores. Os detetives, por exemplo, ganharam uma nova vida na última década. "Desde que comecei a trabalhar com investigação, os equipamentos ficaram quase invisíveis e os recursos cada vez mais sofisticados (...) No caso de infidelidade conjugal, se o cliente desejar posso colocar uma escuta dentro do carro, e existem também os microfones de alta sensibilidade, que podem gravar pessoas falando do outro lado da rua", conta Felipe Costa, de uma agência de detetives do Rio de Janeiro, na revista Piauí.A escuta é um capítulo à parte em matéria de espionagem. Deixando de lado a questão dos grampos telefônicos, que isso é assunto para as páginas policiais, é preciso lembrar aos pacatos cidadãos que, para 'sair bem na fita', não basta apenas sorrir, é preciso ter cuidado também com o que se fala.O porteiro Wariton, do Edifício Florais dos Tamarindos, às vezes se sente incomodado no seu trabalho. O entorno da guarita é todo vigiado por câmeras que também captam o áudio. "Outro dia deu problema porque um porteiro falou 'coisas' de uma moradora, e o pessoal do apartamento dela ouviu tudo." Os condôminos podem ver ininterruptamente o material gravado pelas diversas câmeras - cada uma ganhou um canal específico em suas televisões.Para se proteger, eles acharam uma saída: o elevador social ficou sem vigilância e o áudio foi proibido em locais considerados mais privados. Existem outras, e cabe aos habitantes do novo mundo high tech decidirem o que deve continuar preservado e o que é bom que venha a público. No livro "A Reputação", Mário Rosa defende uma nova etiqueta para novos tempos: "Será preciso aposentar os velhos mistérios, ao mesmo tempo em que será necessário criar condições para manter sob controle aqueles segredos importantes para nós."Como exemplo da nova etiqueta, ele lembra a festa do casamento entre a modelo Daniela Cicarelli e o Ronaldo "Fenômeno": os convidados foram impedidos de levar celulares ou câmeras e mais ninguém ficou sabendo do que se passou ali. (Mais tarde e já separada, a modelo seria alvo justamente de uma câmera fotográfica indiscreta, que registrou momentos "quentes" entre ela e um namorado numa praia).Mas o cuidado não deve ficar restrito aos grandes acontecimentos ou aos famosos. "Todos agora somos cidadãos 'incomuns' porque podemos ter nossa imagem chegando potencialmente a todos os lugares da Terra, mesmo que não tenhamos feito algo que guarde proporção direta com o tamanho da exposição", ensina Mário Rosa.Se não há mais diferença entre espaço público e privado e somos agora cidadãos incomuns, resta ao nosso pequeno e confiável lar o único espaço possível de privacidade. Mas feche as cortinas: algum “voyeur” pode estar à espreita.

