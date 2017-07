João Derly: Ainda não assimilei direito

O bicampeão mundial dos meio-leves, João Derly, deixa Pequim sem a sonhada medalha no pescoço. O judoca gaúcho foi derrotado na segunda luta pelo português Pedro Dias por waza-ari. No primeiro combate, Derly passou pelo coreano Joojim Kim por koka.“Tem dias para acontecer as coisas e hoje não foi o meu. É Deus quem escolhe as pessoas e hoje não fui o escolhido”, lamentou Derly. “Ainda não assimilei direito. Tem um nó grande no peito”, acrescentou.Cercado por fãs orientais enquanto concedia entrevista para a imprensa brasileira, Derly emocionou-se ao receber um pedido de autógrafo de uma menina, que disse amá-lo como atleta e adorar o seu estilo de judô.“No fim das contas é isso que vale”, sorriu ele, entre uma foto e outra com torcedores.Os dois adversários deram trabalho ao brasileiro. Kim, campeão do Torneio de Paris 2008, saiu na frente com a punição sofrida por Derly. Mas, em seguida, também acabou punido empatando o duelo. No final, o gaúcho conseguiu jogar o adversário de koka.“Claro que todos os adversários me estudaram. Não esperava encontrar facilidade”, afirmou ele.Na rodada contra o português Dias, bronze no Campeonato Europeu 2008, Derly teve dificuldade para impor o seu judô. Arriscou alguns golpes de catada de perna e acabou caindo de waza-ri justamente num contragolpe de Dias.“Não gosto de falar de arbitragem, mas infelizmente o juiz interpretou de formas diferentes as coisas. Não é por isso que perdi. Acho que, de qualquer forma, eu poderia ter tentado fazer a diferença”, disse Derly, referindo-se ao fato de o árbitro não ter punido Dias que insinuava ataques para ganhar tempo e tampouco validou duas vezes em que o brasileiro jogou o rival no tatame. “É preciso saber o critério. Entrei o sumigaechi em alguns momentos e ele não marcou nada”, criticou.Derly tentou achar onde errou: “Acho que tenho que me impor mais. Talvez eu pudesse ter sido um pouco mais agressivo”, afirmou.Frustrado com a perda da medalha, ao mesmo tempo Derly sabe que fez uma boa preparação para chegar aos Jogos Olímpicos de Pequim no melhor de sua forma.“Não é porque tenho dois títulos mundiais que sou obrigado a vencer”, disse. “Saio tranqüilo de que fiz meu melhor até aqui. Vim para Pequim preparado. Por isso é frustrante você sonhar com o ouro e sair precocemente na segunda rodada. Mas esporte é isso”, conformou-se.Derly fica em Pequim até o dia 12, quando embarca de volta para Porto Alegre. E já faz planos para o futuro.“Tenho muita coisa ainda pela frente. Espero daqui a quatro anos estar em Londres lutando pelo ouro”, diz o judoca de 27 anos, que só vai falar com Tiago Camilo, seu amigo e companheiro de clube e seleção quando estiver de cabeça fria. “Não quero falar com ele assim. Quero passar energia boa. Vou dar um abraço nele e dizer para ele ir com tudo”, disse Derly.

* Fonte: www.cbj.com.br.