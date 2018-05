Três jogos da Série C têm modificações na tabela original A diretoria de comunicação da CBF comunica alterações no Octagonal da Série C.

A Diretoria de Competições da CBF comunica que as partidas Guarani x Confiança, Rio Branco x Guarani e Confiança x Atlético/GO, válidas pela Série C, sofreram modificações em relação à tabela original, conforme segue abaixo:



Guarani x Confiança - De domingo, 2 de novembro, às 17 horas, para o dia 3 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. O local (Estádio Brinco de Ouro) foi mantido.



Rio Branco x Guarani - De 5 de novembro, quarta-feira, para o dia 6 de novembro, quinta-feira. A partida acontece às 20 horas, no Estádio Arena da Floresta.



Confiança x Atlético/GO - De 5 de novembro, quarta-feira, para o dia 6 de novembro, quinta-feira. A partida acontece às 20 horas, no Estádio Lourival Baptista.



CBF News