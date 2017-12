Festival DoSol divulga programação oficial

O selo e produtora Dosol, divulgou nesta quarta-feira (17) a programação oficial e completa para a edição 2008 do Festival DoSol. O evento, que reúne 38 bandas da cena independente de 16 estados o país, será realizado em duas etapas, no mês de novembro.A primeira etapa, realizada entre os dias 1 e 2 de novembro, na Rua Chile traz bandas como Terminal Guadalupe (PR), Mukeka Di Rato (ES), Forgotten Boys (SP) e MQN (GO) e grupos locais como The Sinks, BarbieKill, Distro e Calistoga, além das americanas do The Donnas, entre outros.Na segunda etapa, o Festival se transfere para a Casa da Ribeira onde, nos dias 11 e 12, as bandas Elma (SP), Debate (SP), Os Poetas Elétricos (RN), O Garfo (CE) e Edu Gómez (RN) completam a programação, com entrada gratuita.Os ingressos para a primeira etapa do Festival DoSol começam no início de outubro e vão custar entre R$ 15 (ingresso individual) e R$ 20 (temporada).Confira abaixo a programação completa do Festival DoSol 2008:

Dia 01 de Novembro - Rua Chile:

22H30 - The Donnas (EUA)22H00 - Black Drawing Chalks (GO)21H30 - Forgotten Boys(SP)21H00 - AMP (PE)20H30 - MQN (GO)20H00 -Terminal Guadalupe (PR)19H30 - The Sinks (RN)19H00 - BarbieKill (RN)18H30 - Camarones Orquestra Guitarrística (RN)18H00 - Star 61 (PB)17H30 - Rosa de Pedra (RN)17H00 - Lunares (RN)16H30 - Fewell (RN)16H00 - Rock Rovers (RN)

Dia 02 de Novembro - Rua Chile:

21H40 - Mukeka Di Rato(ES)21H10 - Catarro (RN)20H30 - Torture Squad (SP)20H00 - Venus Volts (SP)19H30 - Expose Your Hate (RN)19H00 - River Raid (PE)18H30 - Calistoga (RN)18H00 - Distro (RN)17H30 - Brand New Hate (RN)17H00 - Plastique Noir (CE)16H30 - AK-47 (RN)16H00 - Gandhi (RN)Dia 12 de Novembro – Casa da Ribeira (Entrada gratuita)20H20 - Elma (SP)19H30 - Debate (SP)Dia 13 de Novembro – Casa da Ribeira (Entrada gratuita)20H20 - O Garfo (CE)19H40 - Os Poetas Elétricos (RN)19H - Edu Gomez (RN)