Ipem apreende balanças clandestinas no Ceasa Até o momento, duas balanças foram apreendidas por fiscais do Ipem/RN.

A equipe de Fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN) realizou na manhã desta quinta-feira (11) uma operação de vistoria nas balanças do Ceasa, no bairro de Lagoa Nova.



Com o objetivo de apreender balanças clandestinas e impróprias, fiscais farão vistorias em todas as barracas para supostas irregularidades.



De acordo com a Coordenadora Operacional do Ipem/RN Socorro Freitas, “a fiscalização é de rotina, com apenas um diferencial, que nós sabíamos que alguns comerciantes vinham atuando com balanças que não são aprovadas pelo Imetro”.



Os fiscais já apreenderam duas balanças que foram encontradas com irregularidade.



Ainda segundo Socorro, “sabemos apenas que essas balanças são de origem paraguaia, e não temos a idéia de como elas conseguem entrar no estado”.



Os comerciantes que foram autuados terão um prazo de 15 dias para apresentar ao Ipem uma defesa, justificando o erro encontrado, podendo pagar ainda multas que variam de valores. A operação segue até esta sexta-feira (12).



“No entanto, em casos de irregularidades constatadas, o procedimento é a apreensão da balança e notificação, passível de multa”, lembra Socorro Freitas.



A orientação de Socorro é de que qualquer consumidor ou o próprio comerciante que se sentir lesado, entrar em contato com o telefone 0800 281 4054, e denunciar.