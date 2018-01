Dupla é presa ao tentar praticar “saidinha de banco” Kaio e um adolescente de 15 anos foram presos por policiais do Bope quando tentavam fugir no carro da vítima.

Um adolescente de 15 anos e Kaio Fábio de Oliveira, de 23 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (23) no momento em que realizavam uma “saidinha de banco”, na avenida Engenheiro Roberto Freire, zona Sul de Natal. Eles já tinham tomado R$ 2,5 mil e iriam fugir na caminhonete da vítima quando foram presos.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os acusados abordaram um senhor de 51 anos em frente à agencia do Bradesco da avenida Roberto Freire e anunciaram o assalto. Eles tomaram o dinheiro que estava com a vítima e pediram que ele descesse de sua caminhonete Ranger.



O Ciosp informou que, antes de entrar no veículo para iniciar a fuga, o adolescente e Kaio Fábio foram abordados por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Os dois foram presos.



Com eles, a polícia encontrou dois revólveres calibre 38, com cinco munições intactas e recuperou os R$ 2,5 mil da vítima. Após a prisão, Kaio e o adolescente de 15 anos foram encaminhado ao 15º Distrito Policial, em Ponta Negra, onde serão autuados por assalto a mão armada.